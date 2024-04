Adolescente de 16 anos morre com sintomas de dengue em São Paulo O caso é investigado pela Secretaria Municipal de Saúde

Um adolescente de 16 anos morreu com sintomas de dengue, 5 dias após ser internado em um hospital na cidade de São Paulo. A morte ainda não entrou nos dados oficiais. O caso é investigado pela Secretaria Municipal de Saúde. É realizado hoje (1º) o “Dia D” contra a dengue, com ações de prevenção e eliminação de focos do mosquito transmissor.