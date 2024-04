Alcione cai em pegadinha e se irrita por não poder pintar as unhas do jeito que gosta "Não sou mulher de francesinha", disse a cantora em vídeo

Uma brincadeira com Alcione viralizou na internet. A artista ficou brava quando disseram que ela não poderia pintar as unhas do jeito que mais gosta. “Não sou mulher de francesinha”, disse a cantora.