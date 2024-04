Alerta para onda de calor: SP registra 35°C no final de semana

Alto contraste

Em São Paulo, os termômetros marcaram 35°C no final de semana. O calor foi tão grande que pessoas que aproveitavam um show perto do Parque do Ibirapuera precisaram de atendimento médico. A previsão é que as temperaturas continuem altas hoje (12) e amanhã (13), com previsão de chuva à tarde e à noite. Já no sul do país, uma frente fria se desloca e reduz as temperaturas na maior parte da região.