Aline Wirley revela que foi diagnosticada com anemia O problema também pode ser sinal de alguma doença mais grave

A cantora Aline Wirley, do grupo Rouge, expôs nas redes sociais que faz tratamento para combater a anemia. É importante procurar um médico, porque o problema também pode ser sinal de alguma doença mais grave. Na correria do dia a dia, muita gente acaba não se alimentando bem e a falta de ferro, pode acabar levando à anemia, que é uma diminuição dos glóbulos vermelhos no sangue.