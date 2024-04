Aloizio Mercadante é cotado para assumir Petrobras em meio à crise na estatal Ele já teria até conversado com o presidente Lula no início da semana

A demissão do presidente da Petrobras Jean Paul Prates é uma possibilidade muito discutida nos bastidores de Brasília. O nome mais cotado para assumir a estatal no momento é o atual presidente do BNDES Aloizio Mercadante, que já teria conversado com o presidente Lula no início da semana. A insatisfação de Lula ficou clara depois que Prates descumpriu um acordo em que o conselho da Petrobras votaria a favor de não distribuir dividendos extraordinários, que são uma parte do lucro dado aos acionistas. Prates se absteve na votação.