Alpinista brasileiro é resgatado após acidente em montanha na Argentina

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um alpinista brasileiro foi resgatado depois de sofrer um acidente em uma montanha, na Argentina. O salvamento contou com a ajuda de um helicóptero do Exército argentino e também com equipes do Corpo de Bombeiros. Durante uma escalada em uma montanha de três mil metros de altitude, o brasileiro despencou cerca de 15 metros e sofreu lesões nas pernas e no abdômen.