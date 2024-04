Aneel multa Enel em R$ 165 milhões por apagão em São Paulo De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Enel não prestou serviços de forma adequada

A Enel, concessionária de energia de São Paulo, vai ter que pagar uma multa de mais de R$ 165 milhões. O motivo é o apagão que atingiu a região metropolitana, em novembro do ano passado, após uma tempestade. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Enel não prestou serviços de forma adequada, isso porque a concessionária só teria acionado as equipes de manutenção três dias após o temporal que derrubou árvores e comprometeu o abastecimento de energia na capital paulista e cidades próximas.