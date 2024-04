Após 100 anos extintas, ararajubas voltam aos céus de Pará As aves, que carregam as cores do Brasil, são encontradas apenas na região da Amazônia

As ararajubas estão de volta aos céus do Pará, depois de quase 100 anos. Essas aves, que carregam as cores do Brasil e são encontradas apenas na região da Amazônia, estiveram a um passo da extinção, por causa do crescimento das cidades e do comércio ilegal.