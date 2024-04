Após sumiço rodeado de especulações, Kate Middleton tem data para reaparecer em público Segundo o governo britânico, a esposa do príncipe William vai comparecer a um desfile de militares no dia 8 de junho

Depois de um sumiço rodeado de especulações, a princesa Kate Middleton já tem data para reaparecer novamente em público. Segundo o governo britânico, a esposa do príncipe William vai comparecer a um desfile de militares no dia 8 de junho. A princesa se afastou das funções reais após passar por uma cirurgia no abdômen. Alguns tabloides relatam que ela foi vista recentemente andando de carro com a mãe.