Ataque dos rebeldes houthis deixa mortos pela primeira vez no Mar Vermelho O caso está repercutindo no mundo inteiro

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Pela primeira vez, os rebeldes do Iêmen, os houthis, deixaram mortos durante ataques a navios de carga, no Mar Vermelho. O caso está repercutindo no mundo inteiro.