Atirador de elite salva criança após atirar na mão de sequestrador

Em Fortaleza, um policial disparou contra a mão de um sequestrador que mantinha uma criança refém e conseguiu salvar a vítima sem tirar a vida do agressor. Mas, o trabalho do atirador de elite é arriscado ao extremo e um erro mínimo pode terminar em tragédia. Por isso, o Fala Brasil fez o teste e conferiu que realmente é possível dar um tiro certeiro com segurança.