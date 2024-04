Avião militar com 15 pessoas pega fogo e cai na Rússia

Alto contraste

Um avião militar com 15 pessoas caiu na Rússia. Imagens gravadas por testemunhas mostram o momento em que a aeronave pega fogo no ar e começa a cair. Oito tripulantes e sete passageiros estavam dentro do avião russo. Segundo o Ministério da Defesa, um incêndio em um dos motores durante a decolagem foi apontada como a causa principal do acidente. Segundo as primeiras informações, não há sobreviventes.