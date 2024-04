Bandido tenta aplicar golpe na mãe de Sorocaba e se diz fã do cantor Cantor postou o print da conversa surreal nas redes sociais

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um bandido se passou pelo cantor Sorocaba e entrou em contato com a mãe do artista pedido R$ 9.000. Quando percebeu que seu golpe não daria certo, o criminoso disse que é fã do sertanejo e já foi a vários shows dele. Sorocaba postou o print da conversa surreal nas redes sociais.