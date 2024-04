‘Barriga de cortisol’: saiba o que é e como pode ser evitada

Alto contraste

A rotina de trabalho pode ser estressante, além do trânsito, tarefas domésticas e cuidado com os filhos. Sem os devidos cuidados, o estresse pode afetar a saúde. Uma das consequências é a “barriga de cortisol”, um efeito da rotina intensa, somado à má alimentação e falta de exercícios. O cortisol leva a um acúmulo de gordura, principalmente na região do abdômen, pois as células de gordura da barriga têm mais receptores do hormônio. Exames de sangue são importantes para descobrir se o nível de cortisol está elevado. Além disso, é importante cuidar da alimentação, ter boas noites de sono e fazer exercício físico.