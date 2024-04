Benjamin Netanyahu anuncia que Israel não vai participar da próxima rodada de conversas no Egito O cancelamento aconteceu depois que o Hamas deixou de responder quantos reféns são mantidos pelos terroristas

As negociações para um cessar-fogo no território palestino chegaram a um impasse. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que o país não vai participar da próxima rodada de conversas no Egito. O cancelamento aconteceu depois que o grupo Hamas deixou de responder quantos reféns são mantidos pelos terroristas, sem atualizar a quantidade de vivos e mortos.