Boato de pronunciamento importante da família real britânica movimenta a internet

O boato de que a família real britânica iria fazer um anúncio importante sobre um dos integrantes movimentou as redes sociais nas últimas horas. O rei Charles 3º e a princesa Kate Middleton são os dois integrantes da monarquia britânica que se tornaram alvos de especulação na internet. O rei trata de um câncer, mas o Palácio de Buckingham nunca revelou em que órgão a doença se localiza. Nas últimas horas, a notícia falsa da morte do rei se espalhou. Já a princesa Kate estava afastada desde janeiro, quando fez uma cirurgia não especificada no abdômen. Mas, Kate apareceu pela primeira vez em um mercado ao lado do marido, o príncipe William.