Bombeiro reencontra pessoa que resgatou 24 anos atrás

Uma surpresa foi preparada para um bombeiro veterano. 24 depois de um salvamento, Major Palumbo conseguiu rever a pessoa que resgatou do mar no começo da carreira. Ele postou uma foto sobre o salvamento nas redes sociais e a publicação repercutiu, com as pessoas perguntando sobre o paradeiro da menina. Agora, Thaiza Santana Ramos tem 33 anos. No dia do afogamento, ela tinha apenas 10 anos e estava longe dos pais.