O Brasil vive um momento de preocupação com a escalada da dengue. Pelo menos três estados já decretaram situação de emergência em saúde pública. Foram registrados quase 220 mil casos de dengue, em janeiro, números três vezes maior do que no mesmo período do ano passado. Em quatro semanas, 15 pessoas morreram.