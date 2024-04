Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um brasileiro, sem camisa, ficou no telhado do Aeroporto de Lisboa. Ele enganou as autoridades portuguesas, que estavam preste a deportá-lo de volta para o Brasil. Desesperado, ele causou uma confusão. Nenhum carro podia passar pela entrar do aeroporto. O lugar ficou cheio de ambulâncias e policiais e a confusão durou horas.