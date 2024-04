Britney Spears gera polêmica ao postar foto com Ben Affleck e relembrar romance secreto com o ator Na época, ele namorava Gwyneth Paltrow

Britney Spears publicou uma foto antiga com Ben Affleck. Na postagem, a cantora fala sobre o encontro com o galã em uma festa e relembrou um romance secreto que teve com ele. Na época, Ben Affleck namorava Gwyneth Paltrow. Depois da repercussão, Britney excluiu a foto das redes sociais.