Cantor Daniel cancela agenda de shows por problemas de saúde

O cantor sertanejo Daniel, de 55 anos, foi diagnosticado com fadiga nas cordas vocais. Segundo a assessoria do artista, isso aconteceu devido ao excesso de compromissos no ano passado. Daniel se recupera em casa e deve voltar a fazer shows em, no máximo, um mês. A equipe do cantor informou que os valores dos ingressos serão devolvidos ou uma nova data será marcada.