Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os corpos da cantora de forró Marcinha Sousa e do marido dela foram encontrados na cidade de Jardim, no Ceará. As vítimas estavam dentro de um carro em um rio. Segundo testemunhas, chovia forte quando o veículo teria “apagado” próximo a uma ponte.