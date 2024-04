Carro bate contra poste na Grande SP e deixa uma pessoa morta Outras duas ficaram feridas depois do acidente

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após um carro colidir contra um poste na Avenida Marechal Rondo, no centro de Osasco, Grande São Paulo, na madrugada deste sábado (6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco equipes atuam no socorro das outras duas vítimas, que estão em estado grave.