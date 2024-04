Carro pega fogo e destrói posto de gasolina na zona norte de São Paulo O motorista teria batido contra a bomba, descido do carro, discutido com um funcionário e incendiado o veículo

Um incêndio em um carro destruiu um posto de gasolina na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, na madrugada de hoje (19). Testemunhas afirmam que o motorista bateu contra a bomba, desceu do carro, discutiu com o funcionário da conveniência e colocou fogo no veículo. Depois, fugiu do local com a ajuda de dois homens em duas motos. Quatro equipes dos bombeiros se dirigiram ao local para combater as chamas.