Casamento de Deborah Secco teria terminado após exposição da vida íntima do casal

A atriz Deborah Secco anunciou o fim do casamento com Hugo Moura. Após o anúncio, o cineasta postou uma indireta. “Nunca subestime o poder da sua irrelevância”, escreveu ele. Deborah disse recentemente que Hugo se incomodava com as exposições da vida íntima do casal e esse seria o principal motivo do término. Os dois estavam juntos desde 2015 e têm uma filha de 8 anos.