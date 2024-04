Caso Geremias: corpo do menino morto na zona sul de SP passa por exames O tio e o companheiro dele estão presos temporariamente, sob suspeita do crime

Há novas informações sobre o caso do menino Geremias, encontrado morto na zona sul de São Paulo. O tio e o companheiro dele estão presos temporariamente, sob suspeita do crime. O corpo do menino está no IML, onde aguarda exames.