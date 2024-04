Caso Marielle: deputados analisam nesta terça (26) se Chiquinho Brazão continua preso

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a prisão dos três suspeitos pela morte da vereadora Marielle Franco. No caso do deputado Chiquinho Brazão, a prisão deve ser apreciada pelo Plenário da Câmara dos Deputados. Agora, os parlamentares analisam se mantém ou revogam a prisão do deputado. Também estão presos o irmão do deputado e conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro Domingos Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa.