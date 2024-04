Caso Robinho: entenda os próximos passos do jogador, preso por estupro coletivo Ele já está cumprindo a pena no presídio de Tremembé, no interior paulista, mas ainda cabe recurso

Fala Brasil| 22/03/2024 - 10h07 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share