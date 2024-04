Centro-direita vence eleições que vão escolher novo primeiro-ministro de Portugal

Alto contraste

O partido de centro-direita Aliança Democrática foi o vencedor das eleições que vão escolher o novo primeiro-ministro de Portugal. A legenda conquistou pouco mais de 29 % dos votos. Em segundo lugar, com mais de 28 por cento, aparece o Partido Socialista, do atual governo. Diferentemente do Brasil, em Portugal os votos são para um partido, e não para um candidato. A legenda com mais votos passa a controlar o legislativo, caso conquiste um número mínimo de assentos. Apesar da vitória, a Aliança Democrática, liderada por Luís Montenegro, não consegue governar porque precisa da maioria das 230 cadeiras. A governabilidade só seria possível com uma aliança com o partido de direita, de André Ventura, que consolidou a posição de terceira força política do país.