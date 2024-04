Cerca de 30 pessoas são atropeladas durante festa de Carnaval em Minas Gerais

Alto contraste

Cerca de 30 pessoas foram atropeladas durante um bloco de Carnaval, em Minas Gerais. Três pessoas ficaram feridas gravemente. De acordo com o boletim de ocorrências feito pela polícia, 28 pessoas precisaram de algum tipo de atendimento médico, alguns com menos gravidade. O atropelamento aconteceu quando cerca de 120 pessoas seguiam um carro de som pelas ruas da cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo.