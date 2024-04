Chinês é resgatado após ficar à deriva no porto de Santos O homem tinha uma sacola amarrada ao corpo com os documentos dentro dela

Um chinês que estava à deriva no mar foi resgatado no porto de Santos, no litoral paulista. O homem, de 48 anos, foi encontrado por trabalhadores com sinais de hipotermia. O homem tinha uma sacola amarrada ao corpo com os documentos dentro dela. A vítima foi levada ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico. O Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal vai investigar o caso.