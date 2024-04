Chorinho é declarado patrimônio cultural imaterial do Brasil O choro é um ritmo musical genuinamente brasileiro

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O choro, mais conhecido como “chorinho”, foi declarado patrimônio cultural imaterial do Brasil pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O choro é um ritmo musical genuinamente brasileiro e é considerado o primeiro gênero musical urbano do Brasil, surgido no século 18.