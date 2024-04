Chuvas causam destruição em Monteiro Lobato (SP); equipe do Fala Brasil ficou presa em estrada por conta da água Várias árvores caíram e os bombeiros passaram a madrugada trabalhando para desobstruir rodovias

Nas últimas doze horas, choveu muito forte no estado de São Paulo. Na cidade de Monteiro Lobato, a situação é caótica. Várias árvores caíram e os bombeiros passaram a madrugada trabalhando para desobstruir rodovias. Um carro também foi soterrado. O Fala Brasil tentou chegar até a cidade, mas, por conta de água na rodovia SP-50 na divisa entre São José dos Campos e Francisco Alves, não foi possível. Em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal houve interdição total.