Cinco pessoas seguem internadas após acidente com carreta de combustíveis em BH

Pelo menos cinco pessoas ainda estão internadas por causa de queimaduras e por inalarem fumaça no acidente com a carreta de combustíveis que tombou em Belo Horizonte (MG) na madrugada de ontem (14). Quatro feridos receberam alta do hospital. Já o motorista da carreta morreu no acidente. A empresa responsável pelo caminhão disse que lamenta o acidente e está procurando todos os atingidos e familiares para dar assistência e minimizar os danos causados.