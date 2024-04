Cliente ameaça entregador com facão em São Paulo

Alto contraste

Nesta quinta-feira (4), um motoboy foi ameaçado por um cliente armado com um facão durante um desentendimento em uma entrega em Itaquera, na zona leste de São Paulo. O motoboy foi fazer a entrega quando dois clientes começaram a discutir com ele. Um deles entrou no condomínio e correu para casa enquanto o homem de blusa branca reiterou o pedido. Mas, o cliente retornou correndo com um facão na mão. A Polícia Militar foi chamada e lá, os agentes souberam que o motoboy havia sido socorrido. Não há informações sobre detidos.