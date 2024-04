Cobra brasileira destaque em documentários internacionais é morta a tiros no MS A polícia investiga a morte do animal, que vivia em águas cristalinas da região de Bonito

Uma cobra sucuri com cerca de 7 metros de comprimento foi morta a tiros em Bonito, no Mato Grosso do Sul. O animal vivia em um dos rios de águas cristalinas da região e já havia sido destaque em documentários internacionais. A polícia do MS investiga a morte.