Comitê especial diz que Biden é "bem-intencionado, idoso, com memória fraca e capacidade diminuindo com a idade"

Um comitê especial do Ministério Público investigou a posse de documentos sigilosos na casa de Joe Biden da época em que ele era vice-presidente. O comitê decidiu que o atual presidente não deve ser responsabilizado criminalmente, mas concluiu que Biden é “um homem bem-intencionado, idoso, com a memória fraca e capacidade diminuindo com o avanço da idade”. O presidente dos EUA, de 81 anos, se mostrou indignado em uma entrevista coletiva e disse que está em boas condições e não precisa de recomendações do promotor que o investigou.