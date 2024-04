Condenado por matar a namorada Eloá, Lindemberg Alves pede redução da pena

Alto contraste

Lindemberg Alves, o assassino da namorada Eloá Pimentel, condenado a 39 de prisão pediu redução de pena. Ele quer reduzir a pena, por enquanto, em 109 dias. Isso por causa do trabalho e estudo dentro do presídio. O caso ficou conhecido internacionalmente em 2008. O assassino manteve a namorada, na época com quinze anos, por cinco dias em cárcere privado. Depois desse período, ele atirou em uma amiga da garota e matou Eloá. O pedido de redução de pena ainda não foi analisado pela justiça.