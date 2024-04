Conheça o macaco-prego que é domesticado e licenciado pelo Ibama Jackinho vive em casa com uma família de São Paulo

Jackinho é um macaco-prego, domesticado e licenciado pelo Ibama. Além de divertir a família, ele ajudou a dona a controlar as crises intensas do transtorno bipolar. Os vídeos do Jackinho fazendo arte em casa fazem muito sucesso nas redes sociais. Mas ter um pet assim, não é fácil, além de caro, tem que ter autorização e muito cuidado.