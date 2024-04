Controle do orçamento e desoneração da folha de pagamento são foco no Congresso Outro tema é a regulação das plataformas digitais, que deve ser aprovada ainda este ano

Na reabertura dos trabalhos na Câmara, o controle do orçamento e a desoneração da folha estão no foco das tensões entre o Executivo e o Legislativo. Outro tema é a regulação das plataformas digitais, que deve ser aprovada ainda este ano, segundo defendeu o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.