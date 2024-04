Alto contraste

Foi enterrado no último domingo (8), no Rio de Janeiro, o corpo de Mário Jorge Lobo Zagallo, ídolo do futebol e único tetracampeão do mundo. No velório, estavam as cinco taças de copas do mundo que o Brasil conquistou e uma estátua de cera de Zagallo. Esta foi a primeira vez que a estátua foi exposta ao público.