Corpos das cinco pessoas que morreram após carro ser arrastado por correnteza são enterrados hoje (8)

Hoje (8) vão ser enterrados os corpos das cinco pessoas de uma mesma família que morreram após o carro em que estavam ser arrastado pela correnteza depois de cair em uma cratera em Goiás. O acidente aconteceu na rodovia GO-110, na cidade de Iaciara. Os corpos de duas vítimas foram encontrados a 1 quilômetro do ponto de rompimento da estrada. Outros dois estavam presos nas ferragens do veículo. O quinto corpo só foi localizado no início da noite pelos bombeiros. Nos últimos dias choveu 400 milímetros, metade do que é previsto para o ano.