Criminosos estouram agência bancária no interior paulista

Criminosos invadiram uma agência bancária em São Pedro, no interior paulista, nesta madrugada (8). Os bandidos quebraram o vidro e usaram explosivos para estourar os caixas eletrônicos e ter acesso ao dinheiro. Depois do crime, a quadrilha fugiu sentido Itirapina (SP). Durante a fuga, o grupo deixou objetos cortantes pela pista, o que dificultou a chegada da polícia, O local foi isolado e ainda não há informações sobre a quantidade de dinheiro levada, nem de quantas pessoas participaram do crime. O Banco do Brasil enviou uma nota dizendo que vai colaborar com as investigações.