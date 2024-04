Alto contraste

Diretamente do Centro de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil de São Paulo, a repórter Beatriz Casadei conversa com o capitão Farina sobre a previsão para chuvas fortes no Estado. Segundo o diretor de Comunicação da instituição, não há previsão de grandes mudanças de tempo para este sábado (23).