Desaparecimento de avião da Malaysia Airlines completa 10 anos com supostas novas evidências

Hoje (8) se completam 10 anos do misterioso desaparecimento de um avião da Malaysia Airlines com 239 pessoas que seguiam para a China. Uma empresa de expedição marítima do Texas, nos Estados Unidos, acredita ter novas evidências sobre o sumiço do avião. Ela afirma saber onde está a aeronave que desapareceu. O presidente da empresa pediu autorização ao governo da Malásia para ir com a equipe até o oceano Índico para realizar buscas. A aeronave saiu da Malásia em 2014 rumo a Pequim, mas desapareceu repentinamente dos radares e nunca mais foi vista.