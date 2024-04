Desenrola Brasil renegocia dívidas de 11, 5 milhões de pessoas, aponta balanço Programa do governo federal foi lançado em julho de 2023

O Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal, já beneficiou 11,5 milhões de pessoas desde a criação, em julho do ano passado. Ao todo, R$ 35 bilhões em dívidas foram negociadas. Os dados são do mais recente balanço feito pelo Ministério da Fazenda.