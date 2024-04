Dia Mundial do Queijo é comemorado neste sábado (20) São centenas de sabores e perfumes

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Hoje é dia mundial do queijo. Se tem um lugar que tem tudo a ver com queijo, é Minas Gerais e existem tipos de queijo que só são produzidos no estado. Veja!