Diplomatas mexicanos deixam o Equador após episódio de invasão à Embaixada do país Na sexta-feira (5), o grupo fez a invasão e prendeu o ex-vice-presidente do país, Jorge Glas

Diplomatas mexicanos deixaram o Equador após invadir a Embaixada do país. O grupo composto por 18 pessoas retornou ao México após o rompimento diplomático entre os dois países. Na sexta-feira (5), policiais do Equador fizeram a invasão e prenderam o ex-vice-presidente do país, Jorge Glas. Ele foi condenado a 6 anos de prisão por corrupção e buscou abrigo na Embaixada mexicana.