Distração com celular provoca acidentes que podem levar à morte Estudo aponta que o número de pessoas acidentadas por estarem distraídas aumentou em 800% nos últimos seis anos

A distração com o celular enquanto faz outra coisa, como andar na rua, por exemplo, tem provocado acidentes que podem até levar à morte. João Vitor foi atropelado por um ciclista ao andar desatento, prestando atenção no celular. Segundo um estudo americano, o número de acidentes por distração aumentou em 800% nos últimos 6 anos. 45% desses acidentes tem relação com o uso de celular.