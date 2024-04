Duas mortes por dengue em crianças são registradas em São Paulo

Alto contraste

Foram registradas as duas primeiras mortes por dengue em crianças no estado de São Paulo. Além delas, outras 25 pessoas morreram vítimas da doença. Agora, SP tem 139 mortes por dengue somente em 2024. A vacinação na capital paulista ainda não tem previsão para começar, mas o Ministério da Saúde informou que vai redistribuir as doses por causa da baixa procura pela imunização no interior do estado.